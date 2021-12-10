Исследование выявило влияние благодарности на текучку кадров

X5 Group выявила, что офисные сотрудники, которых благодарят за труд или которые сами благодарят коллег, в три раза реже покидают компанию.

Исследование проводилось среди 11 тысяч действующих офисных сотрудников ритейлера.

В 2018 году компания запустила на внутреннем портале сервис «Спасибо» для того, чтобы сделать взаимный обмен благодарностью регулярной практикой.

Так, стало известно, что сотрудники, получающие или отправляющие благодарности с помощью сервиса «Спасибо», в 3 раза реже склонны покидать компанию, по сравнению со средними показателями текучести персонала.

Отмечается, что аналитика была собрана за три года. За это время благодарность отправляли более 10 тысяч раз. Чаще всего коллег благодарят за «помощь», «неравнодушие» и «ответственность».

Директор по персоналу и организационному развитию Х5 Group Татьяна Красноперова отметила, что компания уделяет особое внимание признанию талантов и потребностей персонала.

«Спасибо много не бывает – и мы осознанно развиваем культуру признания талантов и достижений, как на уровне всей компании, так и в каждом отдельном человеке, который у нас работает. У нас много разных инструментов, в их числе сервисы благодарности на портале, в мобильных приложениях для розницы. Есть «День спасибо», когда сотрудники отправляют друг другу открытки: в прошлом году за один день их разлетелось более семи тысяч. Это часть нашей работы с мотивацией, вовлеченностью и, в конечном итоге, с текучестью», — сказала Красноперова.

8 декабря стало известно, что исследование сервиса по поиску вакансий «Зарплата.ру» показало, что 43% россиян в декабре работают хуже, чем в другие месяцы. Отмечается, что в большей степени страдает эффективность женщин (64%), потому что они чаще заняты новогодними приготовлениями.