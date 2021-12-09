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Британские ученые нашли признаки психопатии у домашних кошек

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Большинство домашних кошек демонстрируют признаки психопатии. К такому выводу пришли британские ученые из Ливерпульского университета Джона Мурса. Результаты исследования опубликованы на портале ScienceDirect.

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Для оценки предрасположенности питомцев к психопатии эксперты разработали специальный опрос, в котором приняли участие 549 владельцев кошек.

Участником предлагалось ответить на 46 вопросов, которые представляют собой утверждения о поведении домашних животных. Например, в анкету включили вопросы о громком мяуканье и беге по дому без видимой причины.

Как убеждены специалисты, такие признаки, как отсутствие раскаяния, недружелюбное отношение к людям и другим животным, смелость, а также избыточная двигательная и речевая активность могут быть признаками психопатии у кошек.

30 ноября президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям», что у собак нет представления о морали и они не испытывают чувство вины. Он привел результаты исследования, согласно которым у собак нет абстрактного мышления, поэтому не стоит пытаться обнаружить у них наличие таких понятий, как совесть, мораль, добро и зло.

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