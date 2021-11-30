Кинологи рассказали, испытывают ли собаки чувство вины

Зачастую собаководы слишком очеловечивают своих собак, приписывая им разные чувства. О том, есть ли у животных представления о морали и как правильно наказывать своего питомца, «Известиям» 30 ноября, во Всемирный день домашних животных, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Возможно, я кого-то огорчу, сказав, что у собаки нет представления о морали. Зачастую сами хозяева приписывают питомцам такие чувства как вина и стыд. Это человеческие эмоции, они не свойственны собакам. Мы просто привыкли общаться такими категориями. И при взаимодействии с собаками рассчитываем на похожие реакции и эмоции. Поэтому, когда хозяин ругает собаку, она лишь демонстрирует сигналы примирения в ответ на агрессию. В этот момент она совсем не чувствует вины или стыда», — рассказал он.

Голубев привел результаты исследования, согласно которым у собак нет абстрактного мышления, поэтому не стоит пытаться обнаружить у них наличие таких понятий как советь, мораль, добро и зло. О том, что собака пытается примириться после того, как ее поругали, может сказать отворот головы, прижатые уши, сгорбленная спина. Животное в этот момент совершенно ясно понимает, что хозяин им не доволен, не чувствуя при этом вины за проступки.

При этом желание пристыдить собаку принесет больше вреда, чем пользы. Когда животное демонстрирует «вину» или «стыд», на самом деле оно чувствует тревогу и страх. И если всё время стыдить собаку, есть вероятность, что у питомца разовьется тревожное расстройство.

Голубев подчеркнул, что если собака грызет в доме мебель, ходит в туалет в неположенном месте и проявляет другое деструктивное поведение, нужно понять причину этого.

Кроме того, собаководы часто допускают ошибку, наказывая или стыдя собаку не в момент совершения проступка, а позже.

«Например, пришел хозяин с работы, а питомец погрыз дверь. В этот момент он начинает ругать собаку, может даже тыкать морду в эти самые щепки, думая, что виноватый вид пса говорит о том, что он всё понял и больше так не будет. <...> Чтобы питомец осознал, что так делать не нужно, необходимо высказывать неодобрения точно в момент совершения какого-либо действия. Потому что после совершения преступления наказание и ругань не имеют смысла для собаки. Единственное, о чем думает в этот момент питомец, это о неадекватности и небезопасности хозяина. Такое поведение пугает и тревожит собаку. Животное точно не раскаивается от того, что съело дверь, оно просто демонстрирует сигналы примирения, чтобы хозяин как можно скорее стал спокойным», — добавили в Российской кинологической федерации.

Кроме того, если запоздалое наказание будет происходить регулярно, собака даже может перестать доверять хозяину и находиться в постоянном напряжении из-за невозможности предсказать его поведение. Необходимо быть понятным и безопасным для собаки, добавил Голубев.

«Не нужно пытаться пристыдить собаку за плохое поведение в надежде, что она всё осознает. Крики и грубость только испортят ваши отношения и характер собаки. Любовь и понимание собственного питомца — залог безупречного поведения и счастливой жизни с любимцем», — заключили в организации.

«Известиям» также поступили результаты опроса, проведенного AliExpress Россия совместно исследовательским агентством ResearchMe, согласно которым большая часть (более двух третей) россиян живут с питомцами «душа в душу». Однако четверть опрошенных не может наладить отношения с животными: 13% респондентов заявили, что просто делят с питомцами одну жилплощадь, еще 12% выясняют, «кто в доме хозяин».

При этом никогда не наказывали и не ругали домашних питомцев всего лишь 20% россиян. Но к наказанию россияне прибегают редко, несколько раз в год — так заявили 37% опрошенных. Еще 18% опрошенных указали, что наказывают и ругают питомцев пару раз в месяц. Каждый день приходится наказывать домашних животных всего лишь 2% россиян. Самыми распространенными причинами для наказания являются походы в туалет не там, где нужно, укусы и царапины, а также поломка и порча вещей.

Большинство россиян понимают, когда питомец обижается. По мнению опрошенных, главным признаком обиды является то, что животное прячется. Еще четверть респондентов отметили, что чаще всего животные выражают обиду игнорированием хозяина. А оставшиеся 13% замечают, что обиженный питомец пытается им мстить.

Большая часть россиян полагается на интуицию в воспитании животных, еще четверть опрошенных прислушиваются к опытным владельцам, 8% прибегают к помощи профессионалов, кинологов и зоопсихологов. 12% респондентов заявили, что вообще не занимаются воспитанием питомца.

Треть опрошенных россиян тратят на нужды питомца от 1 тыс. до 3 тыс. рублей в месяц. Еще 13% респондентов отметили, что тратят на животное от 3 до 5 тыс. рублей в месяц. Большинство (68%) респондентов ежемесячно балует питомцев лакомствами. Треть россиян чаще выбирают новые игрушки, чтобы порадовать животное.

За год наибольший рост на AliExpress показали мебель для питомцев и товары для лечения и ухода за ними. Россияне стали покупать такие товары в 15 и в 8 раз чаще. Самая популярная мебель для животных — складная лесенка для собак, домик-кокон из искусственного ротанга и когтеточки. Самые популярные товары для здоровья и ухода — полотенца из микрофибры, жевательные таблетки против блох, диетические корма.

17 ноября шотландские ученые из Университета Глазго сообщили об изобретении собакофона — девайса в виде мяча, который может вызвать хозяина собаки и показать, что происходит с животным. Полноценный контакт с питомцем пока установить не удалось, но увидеть, чем занимается питомец один дома, через собакофон можно.