В Подмосковье бродячая собака напала на ребенка на детской площадке

В Московской области бродячая собака напала на семилетнего мальчика. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел 7 декабря на детской площадке в поселке «КФЗ» в Раменском районе области, пишет НСН. В момент нападения рядом были прохожие, однако предотвратить укусы они не смогли.

Пострадавшего мальчика госпитализировали, пишет РИАМО. У ребенка диагностировали перелом височной кости, множество ран в области тела и головы. Ему оказали медицинскую помощь. В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничто не угрожает, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Устанавливаются обстоятельства случившегося. СК начал проверку.

В октябре в Архангельске на воспитанников детского сада напал английский бультерьер. Пострадали два ребенка и один воспитатель, еще на двух мальчиках собака разорвала одежду. В объяснении хозяйка собаки рассказала, что пес выбежал из квартиры. Она указала, что у собаки сделаны все необходимые прививки, а пес ранее никогда не проявлял агрессии.