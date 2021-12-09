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В Армении объяснили свое участие в «Саммите за демократию»

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Ереван расценивает американский «Саммит за демократию» как возможность противодействовать Азербайджану. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

«Армения намерена использовать всевозможные международные площадки с целью противодействия продолжающейся агрессии Азербайджана против суверенитета и территориальной целостности Армении, а также продолжающимся нарушениям международного гуманитарного права и прав человека, что является в целом угрозой демократии», — сказал дипломат.

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«Саммит за демократию» — виртуальная встреча, которую США проводят 9–10 декабря. На нее приглашены 110 стран, Россия и Китай в список приглашенных не вошли, как и Азербайджан.

В Москве и Пекине идею этого саммита резко раскритиковали: как написали в совместной статье для The National Interest от 26 ноября послы РФ и КНР в США Анатолий Антонов и Цинь Ган, проведение такого мероприятия вызовет идеологическую конфронтацию и «раскол в мире», создав новые «разделительные линии».

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В соответствии с резолюцией Совбеза ООН №884, международное сообщество признает Нагорный Карабах частью Азербайджана.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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