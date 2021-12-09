Путин указал на важность помощи бездомным

Президент России Владимир Путин 9 декабря указал на важность оказания помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Он заявил, что власти страны проработают вопрос о создании больниц для бездомных людей.

Российский лидер подчеркнул, что государство должно поддерживать нуждающихся независимо от причин их положения.

«Конечно, для любого человека, который занимается муниципальной службой, государственной службой, сегодняшнее состояние не может не порождать чувство стыда за то, что у нас происходит... В нашей сегодняшней жизни, в нашей сегодняшней действительности мы, когда сталкиваемся вот с теми явлениями, о которых вы сказали, и с теми разрушенными человеческими судьбами, о которых вы сейчас говорите, то, конечно, чувство стыда должно возникать у всех», — заявил он на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Глава государства обратил внимание на то, что многие говорят о «чиновничьей черствости», однако это лишь частные случаи и личные качества конкретных личностей. По словам президента, среди работников госструктур есть также большое количество совестливых и сознательных людей.

Путин добавил, что если человек оказался на улице без жилья, медпомощи, то это требует особого внимания властей. Он пообещал дать соответствующие поручения правительству.

«Конечно, здесь очень важно сотрудничество с НКО, без всяких сомнений, и с религиозными организациями», — сказал президент, указав, что все традиционные конфессии так или иначе задействованы в этой работе, помогают людям, и это надо поощрять.

19 ноября в партии «Единая Россия» предложили внести изменения в Налоговый кодекс РФ для того, чтобы ритейлеры могли передавать нуждающимся еду с истекающим сроком годности, которую пока выгоднее утилизировать. По данным политсилы, инициативу поддержали на совещании, прошедшем на площадке партии, представители крупных торговых сетей и Минэкономразвития.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил «Известиям», что поправки о фудшеринге в Налоговый кодекс России будут выгодны всем — и нуждающимся гражданам, и бизнесу. По его словам, законопроект «Единой России» о фудшеринге в случае его принятия помог бы супермаркетам увеличить масштабы благотворительной помощи нуждающимся, потому что пока такую деятельность ограничивает законодательство в области реализации продукции.

В июле вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Министерству здравоохранения РФ совместно с Министерством труда и Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) разработать рекомендации по обеспечению доступности медицинской помощи для граждан без определенного места жительства.