Прямой эфир
Армия
Путин попросит Верховный суд проанализировать вопросы норм самообороны
Мир
На Украине предложили ввести штраф за отрицание «агрессии России»
Мир
Во Франции заявили об отсутствии планов бойкотировать ОИ-2022
Экономика
Система «Мир» заняла 25% российского рынка по объему платежей
Общество
Путин указал на важность помощи бездомным
Мир
МИД РФ указал на переброску Киевом тяжелой артиллерии к линии соприкосновения
Мир
Все белорусские банки подключились к российскому аналогу SWIFT
Общество
Путин призвал страны СНГ учить мигрантов языку и законам России
Мир
Британия отправит военных инженеров в Польшу из-за кризиса на границе
Мир
Украина запланировала сократить госдолг к 2024 году

Путин указал на важность помощи бездомным

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 9 декабря указал на важность оказания помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Он заявил, что власти страны проработают вопрос о создании больниц для бездомных людей.

Уличная жизнь: как государство поможет бездомным
Почему в стране не работает система оказания помощи людям, лишившимся жилья

Российский лидер подчеркнул, что государство должно поддерживать нуждающихся независимо от причин их положения.

«Конечно, для любого человека, который занимается муниципальной службой, государственной службой, сегодняшнее состояние не может не порождать чувство стыда за то, что у нас происходит... В нашей сегодняшней жизни, в нашей сегодняшней действительности мы, когда сталкиваемся вот с теми явлениями, о которых вы сказали, и с теми разрушенными человеческими судьбами, о которых вы сейчас говорите, то, конечно, чувство стыда должно возникать у всех», — заявил он на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Глава государства обратил внимание на то, что многие говорят о «чиновничьей черствости», однако это лишь частные случаи и личные качества конкретных личностей. По словам президента, среди работников госструктур есть также большое количество совестливых и сознательных людей.

Путин добавил, что если человек оказался на улице без жилья, медпомощи, то это требует особого внимания властей. Он пообещал дать соответствующие поручения правительству.

«Конечно, здесь очень важно сотрудничество с НКО, без всяких сомнений, и с религиозными организациями», — сказал президент, указав, что все традиционные конфессии так или иначе задействованы в этой работе, помогают людям, и это надо поощрять.

19 ноября в партии «Единая Россия» предложили внести изменения в Налоговый кодекс РФ для того, чтобы ритейлеры могли передавать нуждающимся еду с истекающим сроком годности, которую пока выгоднее утилизировать. По данным политсилы, инициативу поддержали на совещании, прошедшем на площадке партии, представители крупных торговых сетей и Минэкономразвития.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил «Известиям», что поправки о фудшеринге в Налоговый кодекс России будут выгодны всем — и нуждающимся гражданам, и бизнесу. По его словам, законопроект «Единой России» о фудшеринге в случае его принятия помог бы супермаркетам увеличить масштабы благотворительной помощи нуждающимся, потому что пока такую деятельность ограничивает законодательство в области реализации продукции.

В июле вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Министерству здравоохранения РФ совместно с Министерством труда и Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) разработать рекомендации по обеспечению доступности медицинской помощи для граждан без определенного места жительства.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021