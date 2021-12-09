Экономист оценил прогноз Deutsche Bank о конце эпохи свободных денег в мире

Настроения финансовых рынков в 2022 году будут определять решения по денежно-кредитной политике в мире. Об этом заявил «Известиям» Денис Домащенко, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, комментируя доклад Deutsche Bank «Десять главных тем 2022 года» в четверг, 9 декабря.

Ранее в этот же день аналитики Deutsche Bank в указанном докладе сообщили, что в 2022 году основными трендами, которые могут повлиять на макроэкономику, станет конец эпохи свободных денег на фондовых рынках и превращение космоса в новый «Дикий Запад».

Домащенко подчеркнул, что Центробанки «зажаты» между высокой инфляцией и опасностью обрушить рынки в случае избыточной откачки ликвидности, поэтому «здесь все неоднозначно».

«Космическая тема на слуху, но здесь очень многое будет зависеть от договороспособности сторон по демилитаризации космоса и финансового состояния крупнейших проектов спутникового интернета», — отметил он.

Экономист добавил, что не видит «чего-либо неожиданного» в тезисах, изложенных в докладе аналитиков банка.

«Такой оптимистичный консерватизм в отношении макроэкономических показателей. Аналитики обошли острые углы в текущей геополитике. А ведь в основе стабильности в предстоящий период будет развитие взаимоотношений между Китаем и США», — добавил эксперт.

3 декабря директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила в ходе онлайн-форума Reuters Next, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может затормозить ранее прогнозируемые темпы экономического роста в мире. Она подчеркнула, что в текущих условиях Вашингтон должен бросить все на борьбу с инфляцией, но для других стран это необязательно.

В конце ноября президент России Владимир Путин, выступая на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», заявил, что темпы восстановления мировой экономики находятся под вопросом из-за «Омикрона». Он отметил большое влияние пандемии на инвестиционные, деловые, кооперационные связи и на глобальную экономику.

1 ноября заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, выступая в первом комитете Генасамблеи всемирной организации заявил, что в последнее время растет угроза превращения космического пространства в арену вооруженного противостояния.