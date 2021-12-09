В Совфеде назвали недопустимым заявление сенатора США о ядерном ударе по РФ

В Совфеде назвали недопустимым заявление сенатора США о ядерном ударе по РФ

2021-12-09 11:41:05

2021-12-09 11:41:05

2021-12-09 11:41:05

2021-12-09 11:41:05

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru