Ян Бжезинский предложил на несколько дней отключить Россию от SWIFT

Бывший заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский в четверг, 9 декабря, предложил нанести по России «предупредительный удар» в виде отключения страны от системы SWIFT.

«Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», — заявил Бжезинский в эфире YouTube-канала Open Ukraine.

При этом он подчеркнул, что для сдерживания России нужен комплексный подход, пишет «Газета.Ru».

О рассмотрении США и Евросоюз вопроса введения новых санкций в отношении России агентство Bloomberg сообщило 7 декабря. Рестрикции могут коснуться крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Кроме того, США могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства.

В качестве радикальных мер обсуждается возможность отключения России от SWIFT. Также рассматривается вопрос об ограничении конвертации рублей в доллары, евро или британские фунты.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил вероятность отключения России от SWIFT. Сенатор заявил, что отключить РФ от финансовой системы и заблокировать долговые обязательства страны нельзя, потому что Россия является одним из крупнейших игроков глобальной экономики.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи данных и совершения платежей, к которой подключено свыше 11 тыс. крупнейших организаций практически во всех государствах мира.