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Генпрокурор России оценил роль цифрового рубля в борьбе с коррупцией

Генпрокурор России Краснов заявил, что введение цифрового рубля снизит риск коррупции
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Введение цифрового рубля повысит прозрачность расчетов, снизит риск коррупции и отмывания денег. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

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«Главное преимущество цифровой валюты Центрального банка заключается в существенном повышении прозрачности расчетов, а следовательно, в снижении рисков коррупции и отмывания денег. Другими словами, сами по себе современные технологии предоставляют новые возможности для борьбы с имеющимися криминальными угрозами», — сказал он «РИА Новости».

По мнению Краснова, введение цифрового рубля стало бы одним из способов решения проблемы криминализации цифрового пространства.

13 сентября первый зампредседателя Центрального банка Ольга Скоробогатова рассказала, что Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января 2022 года. Она уточнила, что тестирование пройдет в несколько этапов и предусматривает разные виды операций. По его итогам разработают дорожную карту по внедрению в РФ цифрового рубля и поправки в законы.

Ранее, в апреле, научный руководитель центра компетенций распределенных реестров СПбГУ Виктор Достов поделился мнением, что для цифрового рубля главные преимущества сосредоточены на стороне ЦБ России. К ним относятся возможность вводить режим использования денег, полный контроль над денежными агрегатами и ликвидностью, эффективная монетарная политика, управление комиссиями.

Кроме того, он отметил, что востребованность цифровой валюты является ключевым вопросом для стран, которые готовятся к ее запуску.

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