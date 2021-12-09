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Опрос показал готовность работодателей премировать сотрудников к Новому году

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Почти 65% опрошенных работодателей планируют премировать своих сотрудников по итогам 2021 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Работа.ру», которыми располагает ТАСС.

Отмечается, что при этом 29% будут выплачивать премии только некоторым работникам, а 35% воздержатся от премий сотрудникам в конце текущего года.

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Также 67% опрошенных компаний сообщили о планируемом повышении на 10–20 % заработных плат сотрудникам в наступающем 2022 году. 3% респондентов намерены поднять оклад работникам в 1,5 раза и выше.

Также опрос показал, что большинство компаний, отказавшихся от премирования персонала по итогам текущего года (42%), объяснили это тем, что находятся на стадии восстановления бизнеса после последствий распространения коронавируса.

Для 15% опрошенных работодателей выплата премий по итогам года и вовсе не приемлема, а 14% отказались от них в пользу новогодних подарков для сотрудников.

Согласно проведенному исследованию, только 2% работодателей вместо премий планируют провести новогодний корпоратив.

8 декабря сообщалось, что более 50% россиян столкнулись с зарплатным рабством.

Половине граждан (50,6%) при трудоустройстве не предоставляли возможность выбрать зарплатную кредитную организацию. Кроме того, только в 15% случаев работодатель аргументирует, что карта зарплатного банка позволит получать дополнительные бонусы как самому сотруднику, так и работодателю.

При этом с 2014 года по законодательству сотрудники имеют право получать деньги от работодателя на любую карту.

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