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Более 50% россиян столкнулись с зарплатным рабством

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У каждого второго россиянина при устройстве на новую работу не было возможности выбрать зарплатный банк, говорится в исследовании агентства InDepth (есть у «Известий»).

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Так, половине граждан (50,6%) при трудоустройстве не предоставляли возможность выбрать зарплатную кредитную организацию. Кроме того, только в 15% случаев работодатель аргументирует, что карта зарплатного банка позволит получать дополнительные бонусы как самому сотруднику, так и работодателю.

При этом с 2014 года по законодательству сотрудники имеют право получать деньги от работодателя на любую карту.

«Основными причинами отказа работодателей в переводе сотрудников на индивидуальные зарплатные проекты стали нежелание платить комиссию за межбанковский перевод, дополнительная нагрузка на бухгалтерию и негласные договоренности с определенным банком», — подчеркивается в исследовании InDepth.

По словам источника «Известий» в крупном банке, одна из главных причин зарплатного рабства — монополия крупных банков на рынке зарплатных проектов. По его словам, около половины клиентов сталкивались с такими требованиями от нового работодателя. Вместе с тем заметен и обратный процесс: люди переводят зарплату сразу на карту других, незарплатных банков с более привлекательными условиями в виде кешбэков, и тратят деньги уже оттуда. со стороны некоторых работодателей, добавили в «Открытии».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Банком единым: половина россиян сталкивается с зарплатным рабством

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