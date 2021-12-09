Экипаж корвета «Стойкий» провел ракетные стрельбы. Тактические учения прошли в акватории Балтийского моря, сообщает телеканал «Известия».

Морские мишени имитировали боевой корабль условного врага. Огонь на поражение вели из ракетного комплекса «Уран». Воздушные цели уничтожили

из артиллерийского комплекса А-190.

К учениям привлекли 10 боевых кораблей и вспомогательных судов Балтийского флота. Экипаж корвета «Стойкий» успешно выполнил задачу.

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