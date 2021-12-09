Посол Украины призвал канцлера ФРГ устроить «холодный душ» России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал нового канцлера ФРГ Олафа Шольца организовать противодействие российской политике. Об этом он рассказал 8 декабря газете Berliner Zeitung.

Как заявил Мельник, Киев возлагает надежды на новое федеральное правительство. Украинская сторона ждет «мощного голоса из Берлина», для того чтобы обеспечить «холодный душ» России, так как та якобы «готовится к войне».

Посол добавил, что украинские власти надеются, что Шольц проявит дипломатическую инициативу, которая позволит «прекратить оккупацию Крыма и Донбасса». Он призвал нового канцлера созвать в течение ближайших недель саммит «нормандской четверки» в Берлине.

Кроме того, украинский посол потребовал от немецкого правительства опубликовать «каталог жестких и болезненных карательных мер» в отношении России. В их число должен входить запрет «Северного потока – 2» в случае «вторжения» РФ на Украину.

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц 8 декабря, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что необходимо соблюдать принцип нерушимости границ, в противном случае будут «последствия». Также он подчеркнул, что главное в ситуации с Украиной — не допустить конфронтации.

Напомним, Олаф Шольц 8 декабря стал девятым по счету канцлером ФРГ, сменив на этом посту Ангелу Меркель, находившуюся у власти в течение 16 лет.

В апреле Мельник призвал Берлин как можно скорее и безо всяких условий добиться вступления его страны в Североатлантический альянс, поскольку Германия несет «особую историческую ответственность» за нацистские преступления против украинского народа.

Тогда читатели немецкого издания Welt am Sonntag возмутились тем, что Мельник апеллирует к национальному чувству вины немцев. Некоторые усомнились в дипломатичности посла.