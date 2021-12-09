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Посол Украины призвал канцлера ФРГ устроить «холодный душ» России

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал нового канцлера ФРГ Олафа Шольца организовать противодействие российской политике. Об этом он рассказал 8 декабря газете Berliner Zeitung.

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Как заявил Мельник, Киев возлагает надежды на новое федеральное правительство. Украинская сторона ждет «мощного голоса из Берлина», для того чтобы обеспечить «холодный душ» России, так как та якобы «готовится к войне».

Посол добавил, что украинские власти надеются, что Шольц проявит дипломатическую инициативу, которая позволит «прекратить оккупацию Крыма и Донбасса». Он призвал нового канцлера созвать в течение ближайших недель саммит «нормандской четверки» в Берлине.

Кроме того, украинский посол потребовал от немецкого правительства опубликовать «каталог жестких и болезненных карательных мер» в отношении России. В их число должен входить запрет «Северного потока – 2» в случае «вторжения» РФ на Украину.

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц 8 декабря, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что необходимо соблюдать принцип нерушимости границ, в противном случае будут «последствия». Также он подчеркнул, что главное в ситуации с Украиной — не допустить конфронтации.

Напомним, Олаф Шольц 8 декабря стал девятым по счету канцлером ФРГ, сменив на этом посту Ангелу Меркель, находившуюся у власти в течение 16 лет.

В апреле Мельник призвал Берлин как можно скорее и безо всяких условий добиться вступления его страны в Североатлантический альянс, поскольку Германия несет «особую историческую ответственность» за нацистские преступления против украинского народа.

Тогда читатели немецкого издания Welt am Sonntag возмутились тем, что Мельник апеллирует к национальному чувству вины немцев. Некоторые усомнились в дипломатичности посла.

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