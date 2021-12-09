В МВД подготовили проект о блокировке сайтов финансовых пирамид

МВД России подготовило законопроект о блокировке сайтов финансовых пирамид, заявил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

«Подготовлены и направлены в Минцифры предложения по законодательному закреплению возможности ограничения доступа к сайтам интернет-пирамид (хайп-проектам)», — цитирует его ТАСС 9 декабря.

По словам Курносенко, возможность привлечения большого числа вкладчиков финансовые пирамиды получают благодаря применению в своей незаконной деятельности IT-технологий.

«В этих условиях дополнительной задачей сотрудников МВД России является повышение финансовой грамотности населения», — объяснил Курносенко.

6 декабря кандидат экономических наук, финансовый аналитик компании «Рамблер» Михаил Беляев рассказал об устройстве финансовых пирамид.

По его словам, чаще всего мошенники при построении финансовой пирамиды заключают с потенциальными жертвами договоры об изготовлении какой-то продукции, которая на самом деле их не интересует.

В этот же день директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров предложил ввести упрощенный порядок возврата денег гражданам, пострадавшим от мошенников. Размер суммы определит ЦБ.