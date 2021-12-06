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Экономист назвал причину нескончаемого финансового мошенничества

Экономист Беляев назвал причину нескончаемого финансового мошенничества
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Финансовое мошенничество не закончится, поскольку определенная доля населения всегда будет иметь склонность к авантюрам. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик компании «Рамблер» Михаил Беляев.

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В беседе с Lenta.Ru специалист отметил, что мошенники звонят гражданам, поскольку в любом обществе, вне зависимости от развития страны, ее экономики, традиций и развитости банковской системы, 4–6% населения склонны к авантюрному поведению.

«Они готовы заниматься экстремальными видами спорта, участвовать в наемной армии, в том числе и ввязываться в финансовые схемы», — рассказал Беляев.

Экономист высказал уверенность в том, что финансовые пирамиды и иные способы мошенничества существуют и будут существовать всегда и мошенники в большинстве случаев даже не изобретают никаких новых способов выманивания денег.

Ранее 6 декабря директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров предложил ввести упрощенный порядок возврата денег гражданам, пострадавшим от мошенников. Размер суммы определит ЦБ, пишет RT.

Точная методология расчета выплаты не раскрывается, поскольку будет посчитана «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80–90% всех случаев социальной инженерии», сообщает телеканал «Звезда».

Жертва злоумышленников должна сообщить в кредитную организацию о махинациях со средствами не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции.

За III квартал 2021 года злоумышленники похитили у россиян путем несанкционированных денежных переводов 3,2 млрд рублей, при этом банки вернули клиентам только 7,7% похищенных денег, пишет НСН.

Поправки собираются внести в закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе». ЦБ подтвердил, что провел первый раунд консультаций по законопроекту с участниками рынка.

Сайты мошенников, финансовых пирамид, фишинговых ресурсов и псевдокредитных организаций с 1 декабря блокируются во внесудебном порядке по инициативе Центробанка.

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