Тренер сборной РФ по теннису объяснил выбор игроков на матчи Кубка Дэвиса

До старта победного для России Кубка Дэвиса не было окончательно ясно, кто будет выходить на корт в составе нашей команды. Об этом в интервью «Известиям» рассказал её тренер Игорь Куницын.

В воскресенье, 5 декабря, мужская сборная России в третий раз в истории выиграла знаменитый командный турнир. В её заявке находились пять человек — Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. В матчах одиночных разрядов неизменно играли второй номер рейтинга ATP Медведев и пятая ракетка мира Рублёв. По словам тренера сборной, было несколько факторов выбора.

«Даниил сыграл финал в Турине, ему надо было лететь на несколько дней в Ниццу, — объяснил Игорь Куницын. — В Мадрид на Кубок Дэвиса он приехал позже всех. И в каких он будет кондициях на первые матчи, не знал никто, включая его. Но ему сразу понравились условия в Мадриде, хоть они и отличались от Турина. Медведев быстро набрал форму, и в дальнейшем по нему не было сомнений. По Андрею Рублеву, конечно, были вопросы. Для него получилась тяжелая в психологическом плане концовка сезона. Поэтому основной вопрос был, сумеет ли он набраться положительных эмоций, чтобы бороться на протяжении многих матчей на таком коротком отрезке. Плюс мы понимали, что Андрей, скорее всего, будет играть и пару. Получалась двойная нагрузка. Так что по Рублеву изначально не было понимания, сможет ли он показывать тот теннис, на который способен».

Медведев выиграл все одиночные матчи на турнире. Рублёв проиграл лишь однажды — во встрече групповой стадии против Испании. Тот матч Россия взяла со счётом 2:1. Остальные встречи — в группе с Эквадором, в четвертьфинале со Швецией, в полуфинале с Германией и в финале с Хорватией — были выиграны 2:0. В парном разряде тот же Рублёв выступал в тандеме с Асланом Карацевым. Им пришлось подключаться лишь в игре с Испанией, в которой они взяли свою партию и принесли сборной победу в матче.

В дальнейшем в их выходе на корт не было необходимости, так как Россия досрочно выигрывала встречи за счёт двух побед в одиночных партиях. Лишь в полуфинале с Германией российская сторона воспользовалось предоставленным по регламенту правом провести парную встречу, чтобы Рублёв и Карацев получили практику на случай, если им придётся играть в финале. Ту схватку Андрей и Аслан проиграли.

«Изначально планировалось так: у нас две сильные пары — Андрей с Кареном и Андрей с Асланом, — рассказал Куницын. — Уже по ходу турнира думали и выбирали непосредственно под соперника».

Предыдущие победы России на Кубке Дэвиса случились в 2002 и 2006 годах.

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