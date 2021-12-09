Снегопад на севере Испании засыпал как минимум 83 дороги

По меньшей мере 83 дороги, семь из которых относятся к основной магистральной сети, пострадали от шторма в среду, 8 декабря, на севере Испании. Особенно непогода коснулась Арагона, Астурии, Кантабрии и Кастилии-и-Леон, сообщает газета El Pais со ссылкой на Главное управление дорожного движения (DGT).

Причиной непогоды стал шторм «Барра», из-за которого 25 провинций Перинейского полуострова находятся в состоянии повышенной готовности к снегопаду, лавинам и волнам. Скорость ветра в северных регионах из-за него составила от 72 до 90 км в час, следует из информации в материале.

DGT предупредил, что снегопады на севере полуострова в ближайшие дни может повлиять на все типы дорог. Ранее на этой неделе то же агентство рекомендовало путешественникам возвращаться домой на день раньше после долгих перерывов на выходных, учитывая прогноз плохой погоды.

В среду министерство внутренних дел Испании активировало чрезвычайные планы гражданской защиты в Арагоне, Каталонии и на Балеарских островах, учитывая плохие погодные условия. В Арагоне сильный снегопад ожидается в провинциях Сарагоса и Уэска, а на Балеарских островах и в Каталонии, вероятно, будут сильные ветры, передает El Pais.

Некоторые районы Кастилии и Леона остаются в оранжевой зоне предупреждения из-за снегопада, в то время как Кантабрия, Страна Басков, Наварра, Каталония, Арагон, Ла-Риоха, Астурия, Галисия и Мадрид находятся в зоне желтого цвета согласно данным Государственного агентства метеорологии (Aemet).

Как рассказал «Известиям» житель региона, такая погода ненормальна для Испании. Он опасается за свое здоровье, так как могут упасть предметы с окон или деревья. В этом году температура воздуха намного ниже, чем обычно.

30 ноября сообщалось, что шторм «Арвен» принес на север Испании обильные снегопады и ливни, вызвавшие наводнения в регионе. В районе Алавы снег засыпал улицы, и людям пришлось выкапывать свои автомобили. В других районах вместо снега прошли ливни, которые привели к повышению уровня воды в реках, а местами и к их разливам.