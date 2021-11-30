Снегопады и ливни привели к наводнениям в Испании

Шторм «Арвен» принес на север Испании обильные снегопады и ливни, вызвавшие наводнения в регионе. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщает El Pais.

В районе Алавы снег засыпал улицы и людям пришлось выкапывать свои автомобили. В других районах вместо снега прошли ливни, которые привели к повышению уровня воды в реках, а местами и к их разливам.

В Кантабрии затопило промышленный комплекс. Рабочих пришлось эвакуировать на лодках. В некоторых городах Страны Басков жителям пришлось выводить автомобили из подземных гаражей.

Во многих населенных пунктах возникли проблемы с телефонной связью, а также отключили электричество. Движение по некоторым железным дорогам и трассам, которые затопило или пострадали в результате оползней, прервано. Один поезд сошел с рельсов, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее во вторник ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве 30 ноября ожидаются самые сильные осадки за последние 69 лет. Их принесет в столицу генуэзский циклон «Бенедикт», сообщает телеканал «360».

Синоптик отметил, что обложные дожди будут лить стеной и сменятся во второй половине дня снегопадом с ухудшением видимости до 900 м.