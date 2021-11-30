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В Москве выпадет сильнейший за 69 лет дождь

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В Москве во вторник, 30 ноября, ожидаются самые сильные осадки за последние 69 лет. Их принесет в столицу генуэзский циклон «Бенедикт». Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, выпадет до 23 мм осадков, или 40% месячной нормы, — два ведра воды на квадратный метр.

Синоптик отметил, что обложные дожди будут лить стеной и сменятся во второй половине дня снегопадом с ухудшением видимости до 900 м.

«Это будут самые сильные осадки за этот день за последние 69 лет. Рекорд дня пока принадлежит 1952 году (25,4 мм). Суточный рекорд осадков для всего ноября — 41 мм», — приводят слова специалиста «РИА Новости».

По данным столичных коммунальщиков, высота снежного покрова в городе увеличится на 2 см. Кроме того, ожидается похолодание, что может поспособствовать образованию гололедицы.

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности.

Москвичей просят по возможности оставаться дома, а на улице быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, управляя автотранспортом, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на текущей неделе в Москве ожидается неустойчивая погода с температурой выше нормы на 2–3 градуса. Во вторник будут дожди, в остальные дни — снег. Кроме того, начиная со вторника, резко понизится атмосферное давление.

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