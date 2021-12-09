Прямой эфир
Мир
«Барселона» впервые за 21 год не вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Экономика
Потребление электроэнергии может вырасти в 2,5 раза из-за майнеров
Экономика
В России подскочили продажи мандаринов и коробок конфет
Интернет
Глава Instagram рассказал о нововведениях для безопасности детей
Общество
ГП и Минтранс выступили за ужесточение санкций за задержки авиарейсов
Мир
Блинкен и Столтенберг обсудили возможные действия НАТО по Украине
Общество
Авиавласти назвали официальную причину обледенения самолета S7
Общество
В НИИ эпидемиологии объяснили подъем заболеваемости гриппом
Мир
В Палестине назвали условие проведения выборов в стране
Политика
Совфед поддержит разрешающий полиции вскрывать квартиры законопроект

Потребление электроэнергии может вырасти в 2,5 раза из-за майнеров

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рост потребления электричества майнерами под видом населения в 2021 году в целом по стране может составить более 20%, сказал «Известиям» глава энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков.

При этом рост бытового энергопотребления в стране превышает все разумные пределы и в некоторых регионах может составить 250%, рассказал «Известиям» гендиректор компании Bitriver (крупнейший оператор дата-центров для майнинга в России) Игорь Рунец.

Хорошо устроились: жители Иркутской области жалуются на майнеров-нелегалов
Криптофермы потребляют в разы больше электричества и вызывают аварии на подстанциях

Под теневыми майнерами имеются в виду люди, которые, не регистрируя свой бизнес, устанавливают в жилых помещениях и гаражах энергоемкое оборудование для майнинга криптовалюты. Сегодня они потребляют 500–700 МВт, а их численность может составлять 50–100 тыс. человек, сказал «Известиям» источник в отрасли.

В итоге из-за стремительного роста теневой добычи криптовалюты, которая создает избыточную нагрузку на энергосистему страны и не регулируется законодательством, уже в ближайшие годы россияне могут столкнуться с массовыми перебоями снабжения электроэнергией, добавил Михаил Хардиков.

Игорь Рунец подчеркнул, что регионы, страдающие от домашних майнеров, уже подвержены частым аварийным отключениям энергии из-за перегрузки электросетей. Особенно остро эта проблема проявляется в зимнее время года, когда наблюдается рост энергопотребления физлицами, добавил он.

В Минэнерго «Известиям» сказали, что для майнеров привлекательны регионы с наиболее низкими тарифами на электроэнергию, из-за чего могут возникать перегрузки в электросетях, аварии и угрозы энергосистеме.

Майнинг следует признать предпринимательской деятельностью, считают в Минэнерго. Как ранее заявляли представители министерства, регулирование сферы должно предполагать, что на этапе присоединения к энергосистеме необходимо заявлять характер потребляемой нагрузки — для бизнеса или личного потребления.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Так и майнит: энергопотребление в России может вырасти в 2,5 раза из-за добытчиков крипты

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021