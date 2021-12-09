Потребление электроэнергии может вырасти в 2,5 раза из-за майнеров

Рост потребления электричества майнерами под видом населения в 2021 году в целом по стране может составить более 20%, сказал «Известиям» глава энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков.

При этом рост бытового энергопотребления в стране превышает все разумные пределы и в некоторых регионах может составить 250%, рассказал «Известиям» гендиректор компании Bitriver (крупнейший оператор дата-центров для майнинга в России) Игорь Рунец.

Под теневыми майнерами имеются в виду люди, которые, не регистрируя свой бизнес, устанавливают в жилых помещениях и гаражах энергоемкое оборудование для майнинга криптовалюты. Сегодня они потребляют 500–700 МВт, а их численность может составлять 50–100 тыс. человек, сказал «Известиям» источник в отрасли.

В итоге из-за стремительного роста теневой добычи криптовалюты, которая создает избыточную нагрузку на энергосистему страны и не регулируется законодательством, уже в ближайшие годы россияне могут столкнуться с массовыми перебоями снабжения электроэнергией, добавил Михаил Хардиков.

Игорь Рунец подчеркнул, что регионы, страдающие от домашних майнеров, уже подвержены частым аварийным отключениям энергии из-за перегрузки электросетей. Особенно остро эта проблема проявляется в зимнее время года, когда наблюдается рост энергопотребления физлицами, добавил он.

В Минэнерго «Известиям» сказали, что для майнеров привлекательны регионы с наиболее низкими тарифами на электроэнергию, из-за чего могут возникать перегрузки в электросетях, аварии и угрозы энергосистеме.

Майнинг следует признать предпринимательской деятельностью, считают в Минэнерго. Как ранее заявляли представители министерства, регулирование сферы должно предполагать, что на этапе присоединения к энергосистеме необходимо заявлять характер потребляемой нагрузки — для бизнеса или личного потребления.

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Так и майнит: энергопотребление в России может вырасти в 2,5 раза из-за добытчиков крипты