В России подскочили продажи мандаринов и коробок конфет

С 1 по 5 декабря продажи мандаринов и наборов конфет выросли на треть в натуральном выражении, если сравнивать с аналогичным периодом год назад. Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейшего оператора фискальных данных), с которыми ознакомились «Известия».

Компания обработала 48–50 млн кассовых чеков с более 1 млн онлайн-касс в РФ. Средний чек на мандарины тоже вырос — на 7% к прошлому году — и составил 118 рублей. Стоимость конфет при покупке показала рост в 11%, до 641 рубля за 500 г.

Повышается спрос и на другой классический новогодний товар — шампанское. Объем реализации вырос на 8%, как и средний чек, который составил 468 рублей. Специалисты «Платформы ОФД» также отметили увеличение числа покупок мягких и пластиковых игрушек в виде праздничных персонажей и героев мультфильмов. Объем продаж этих товаров вырос на 23%, а средний чек прибавил 13% и достиг 951 рубля.

В Metro зафиксировали рост продаж цитрусовых, сказал «Известиям» представитель ритейлера. Торговая сеть связывает это с обновленным ассортиментом и привлекательными ценами — в этот период компании могут делать скидки на продукцию. Продажи подарочных наборов конфет существенно выросли, добавили в пресс-службе «Ашана».

Это можно объяснить расширением сладкого ассортимента и выгодными промопредложениями, сказали в торговой сети. Там отметили, что во второй половине ноября — начале декабря продажи шампанского остаются на уровне прошлого года. Повышенный спрос на игристые вина в компании наблюдают в конце года, когда люди начинают готовиться к новогодним праздникам. Пока же «Ашан» фиксирует незначительное повышение цены на напитки в 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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Новогодний сбор: в РФ подскочили продажи мандаринов и конфет