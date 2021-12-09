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ГП и Минтранс выступили за ужесточение санкций за задержки авиарейсов

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Минтранс поддержал предложение Генпрокуратуры по ужесточению санкций в отношении авиакомпаний за задержку рейсов на регулярных маршрутах. Об этом «Известиям» сообщил замначальника управления взаимодействия со средствами информации надзорного ведомства Михаил Яненко.

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Минтранс принял участие в разработке новой редакции КоАП, в которую будут внесены предложения установить ответственность компаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов, уточнили «Известиям» в Генпрокуратуре.

Там добавили, что надзорное ведомство выявило нарушения прав пассажиров и проблемы нормативно-правового регулирования в этой области, информация об этом была направлена в правительство.

В воздушном законодательстве РФ отсутствуют термины «задержка авиарейса», «время отправления рейса», «необходимый резерв» и «овербукинг» (намеренная продажа перевозчиком большего количества билетов, чем мест в самолете), сказано в письме Росавиации в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которому предшествовало обращение Генпрокуратуры в Минтранс.

Согласно документу (есть у «Известий»), планируется закрепить специальную ответственность авиакомпаний за задержку рейсов на регулярных маршрутах по аналогии с положением ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии».

По указанной статье за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией, для юрлиц предусмотрено предупреждение или до 100 тыс. рублей штрафа. За грубое нарушение — штраф в 200 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Летный наряд: в России намерены ужесточить наказания за задержки рейсов

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