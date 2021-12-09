Блинкен и Столтенберг обсудили возможные действия НАТО по Украине

Госсекретарь Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг по телефону обсудили состоявшийся саммит РФ–США и возможные действия альянса из-за ситуации вокруг Украины Об этом 8 декабря сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Они обсудили состоявшийся 7 декабря разговор между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным и варианты действий НАТО в ответ на дальнейшую российскую агрессию против Украины», — говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.

Кроме того, во время беседы Блинкен отметил усилия Столтенберга по «повышению бдительности и укреплению единства альянса».

Онлайн-саммит Путина и Байдена по защищенному каналу видеосвязи прошел вечером 7 декабря.

В Кремле при этом заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер. В ходе разговора главы государств смогли обсудить ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, международную повестку, а также договорились продолжать диалог между странами.

В ходе переговоров Байден сообщил Путину об обеспокоенности Вашингтона и европейских союзников из-за якобы наращивания военного присутствия РФ у границ Украины.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин в разговоре с президентом США отметил, что есть определенные «красные линии», которые, в частности, исключают любое продвижение НАТО на восток и размещение на территории Украины угрожающих РФ оружейных систем, особенно наступательного вооружения.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в агрессивных действиях, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии РФ используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением агрессивных действий со стороны России у границ Украины.