Прямой эфир
Мир
США анонсировали последнюю в этом году отправку на Украину военной помощи
Общество
ГИБДД опубликовала новогоднюю памятку водителю в преддверии праздников
Общество
СК потребовал арестовать экс-председателя думы Чукотки по делу о хищении
Общество
«Роскосмос» опроверг высокую стоимость посещения космодрома Восточный
Общество
Глава РФПИ отреагировал на информацию о возможных санкциях ЕС и США
Экономика
С начала года количество лжебанков выросло в 125 раз
Общество
Авиавласти назвали официальную причину обледенения самолета S7
Общество
В НИИ эпидемиологии объяснили подъем заболеваемости гриппом
Спорт
Главный тренер «Зенита» оценил уровень игры команды против «Челси»
Политика
Совфед поддержит разрешающий полиции вскрывать квартиры законопроект

Блинкен и Столтенберг обсудили возможные действия НАТО по Украине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсекретарь Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг по телефону обсудили состоявшийся саммит РФ–США и возможные действия альянса из-за ситуации вокруг Украины Об этом 8 декабря сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Тет-а-нет: на чем сошлись и о чем поспорили Путин и Байден
На двухчасовых переговорах лидеры РФ и США предметно обсудили Украину, расширение НАТО и диппредставительства

«Они обсудили состоявшийся 7 декабря разговор между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным и варианты действий НАТО в ответ на дальнейшую российскую агрессию против Украины», — говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.

Кроме того, во время беседы Блинкен отметил усилия Столтенберга по «повышению бдительности и укреплению единства альянса».

Онлайн-саммит Путина и Байдена по защищенному каналу видеосвязи прошел вечером 7 декабря.

В Кремле при этом заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер. В ходе разговора главы государств смогли обсудить ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, международную повестку, а также договорились продолжать диалог между странами.

В ходе переговоров Байден сообщил Путину об обеспокоенности Вашингтона и европейских союзников из-за якобы наращивания военного присутствия РФ у границ Украины.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин в разговоре с президентом США отметил, что есть определенные «красные линии», которые, в частности, исключают любое продвижение НАТО на восток и размещение на территории Украины угрожающих РФ оружейных систем, особенно наступательного вооружения.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в агрессивных действиях, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии РФ используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением агрессивных действий со стороны России у границ Украины.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021