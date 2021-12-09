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В регионах рассказали о мерах по сдерживанию роста цен на продукты

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Сдерживать рост цен на продовольствие планируется за счет компенсаций затрат на корм для крупного рогатого скота, ограничения торговых надбавок, проведения сельхозярмарок и увеличения посевных площадей. Об этом «Известиям» рассказали в администрациях российских регионов.

В Минсельхозе России сообщили о возможном запуске в следующем году нового федерального проекта по поддержке овощеводства. На ускоренное развитие отрасли дополнительно направят порядка 5 млрд рублей, а на компенсации на закупку кормов — 10 млрд.

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Согласны последним данным Росстата, инфляция на продовольственные товары за год превысила двузначные значения — 10,81%, а на продукты питания — 12%. Больше всего подорожали мясо кур (+31%), яйца (+26,45%), плодоовощная продукция (+19,38%).

«Известия» направили запросы в пресс-службы правительств российских субъектов о планируемых мерах по сдерживанию цен на продовольствие. Из ответов следует, что тормозить рост стоимости продуктов планируют за счет частичной компенсации стоимости кормов и увеличения посевных площадей, ограничения торговых надбавок на социально-значимые товары и проведение ярмарок сельхозпродукции.

Например, в Челябинской области рассказали, что из регионального бюджета дополнительно направили 300 млн рублей на закупку кормов хозяйствам, пострадавшим в этом году от засухи. Ещё 200 млн они получат на приобретение семян. А в Крыму и Курской области информируют население о выгодных ценах на продукты. Кроме того, власти полуострова рассказали, что предоставляют местным сельхозтоваропроизводителям льготные условия аренды торговых площадей и содействуют их поиску. В Чувашии в свою очередь разрабатывают отдельную «дорожную карту» по развитию картофелеводства.

В начале декабря президент Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов увеличить объемы производства и повысить доступность основных продовольственных товаров на внутреннем рынке. Соответствующий доклад кабмин должен представить до 25 декабря. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства, сейчас готовится перечень поручений кабмина во исполнение указания президента.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сыт будешь: регионы нашли способы снизить цены на продукты

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