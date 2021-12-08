Путин указал на увеличение вдвое числа молодых ученых в РФ с 2000-х годов

С 2000-х годов число молодых ученых в России возросло в два раза. Об этом сообщил в среду, 8 декабря, президент РФ Владимир Путин.

«Скажем, в начале 2000-х у нас ученых до 40 лет было менее 25%. А сегодня это почти 50% — до 40 лет», — отметил российский лидер на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

Он указал, что это говорит о престиже научной деятельности и росте престижа ученого. В частности, по словам главы государства, об этом говорят опросы общественного мнения.

Вместе с тем Путин заявил, что в России разработают программу, способствующую поддержке научной деятельности. Он уточнил, что инерцию к исследованиям необходимо сохранить.

21 апреля президент России в ходе послания Федеральному собранию заявил о важности развития науки в стране. Тогда как в феврале в ходе заседания совета по науке и образованию глава государства подчеркнул, что мировое лидерство будет принадлежать тому, кто одержит победу в глобальных соревнованиях за технологии и знания.