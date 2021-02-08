Путин назвал условие для получения мирового лидерства

Мировое лидерство будет принадлежать тому, кто одержит победу в глобальных соревнованиях за технологии и знания. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявил президент России Владимир Путин в ходе Совета по науке и образованию.

«Мы видим, что глобальные соревнования за технологии и знания во всем мире стремительно растут, <...> и совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, будет определять дальнейшее развитие всего человечества», — сказал российский лидер.

По словам Путина, научный и технологический суверенитет является вопросом настоящего и будущего России. При этом президент отметил, что РФ обладает всеми возможностями, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки.

Также в ходе совещания глава государства обратил внимание на то, что пандемия коронавируса поспособствовала ускорению внедрения передовых технологий. В этой связи Путин указал на необходимость того, чтобы научно-технологическая политика России соответствовала вызовам «принципиально нового уровня сложности».

Ранее в этот же день глава государства по видеосвязи дал старт запуску высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Ленинградской области.

По словам президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, нейтронный реактор ПИК позволит всему научному сообществу двигаться в правильном направлении. При этом, как отметил ученый, наличие такой установки говорит о высокотехнологическом уровне развития страны.

В декабре 2020 года глава государства подписал указ о проведении в стране Года науки и технологий в 2021-м. Кроме того, Путин поручил правительству разработать и утвердить основной план мероприятий по проведению Года науки и технологий.