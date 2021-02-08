Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Финляндия и США отработают дозаправку истребителей у границ России
Экономика
Стоимость биткоина превысила $43 тыс. и установила новый исторический максимум
Экономика
Минэнерго предложило приватизировать газораспределительные и газопотребляющие объекты
Мир
В ЕС назвали эффективными действующие санкции против России
Мир
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Албании
Мир
США возобновят взаимодействие с Советом ООН по правам человека
Общество
Казань официально стала гастрономической столицей России
Общество
Минприроды РФ разработало методики расчета нанесенного атмосферному воздуху вреда
Общество
Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в российских регионах

Путин назвал условие для получения мирового лидерства

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мировое лидерство будет принадлежать тому, кто одержит победу в глобальных соревнованиях за технологии и знания. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявил президент России Владимир Путин в ходе Совета по науке и образованию.

Новости из будущего: как в России осваивают искусственный интеллект
Его алгоритмы помогли врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией

«Мы видим, что глобальные соревнования за технологии и знания во всем мире стремительно растут, <...> и совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, будет определять дальнейшее развитие всего человечества», — сказал российский лидер.

По словам Путина, научный и технологический суверенитет является вопросом настоящего и будущего России. При этом президент отметил, что РФ обладает всеми возможностями, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки.

Также в ходе совещания глава государства обратил внимание на то, что пандемия коронавируса поспособствовала ускорению внедрения передовых технологий. В этой связи Путин указал на необходимость того, чтобы научно-технологическая политика России соответствовала вызовам «принципиально нового уровня сложности».

Ранее в этот же день глава государства по видеосвязи дал старт запуску высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Ленинградской области.

По словам президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, нейтронный реактор ПИК позволит всему научному сообществу двигаться в правильном направлении. При этом, как отметил ученый, наличие такой установки говорит о высокотехнологическом уровне развития страны.

В декабре 2020 года глава государства подписал указ о проведении в стране Года науки и технологий в 2021-м. Кроме того, Путин поручил правительству разработать и утвердить основной план мероприятий по проведению Года науки и технологий.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021