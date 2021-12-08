Путин заявил о разработке в России программы для поддержки науки

В России разработают программу, способствующую поддержке научной деятельности. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с молодыми учеными.

По словам главы государства, инерцию к исследованиям необходимо сохранить.

По словам президента, в ближайшее время состоится совместное заседание Госсовета и президентского совета по науке.

«Кстати говоря, эта встреча сегодняшняя для меня имеет и практическое значение, потому что совсем скоро у нас должно состояться совместное заседание Совета по науке при президенте и Госсовета», — сказал российский лидер.

Участники обсудят задачи развития сферы, подчеркнул он.

Новость дополняется