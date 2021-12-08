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Путин прокомментировал ситуацию в области импортозамещения

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Почти все задачи в сфере импортозамещения решены, но российской экономике необходимо сохранять конкурентоспособность. Об этом президент России Владимир Путин заявил в среду, 8 декабря, на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

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«Всё, что мы ставили в качестве задач — почти всё решено, есть еще вопросы, связанные с микроэлектроникой и так далее», — отметил российский лидер.

Развитие отечественных технологий в оборонно-промышленном комплексе — одна из приоритетных задач, рассказал Путин. Он добавил, что РФ добилась хороших результатов по данному направлению.

По словам главы государства, повышение конкурентоспособности и развитие отраслей промышленности являются ответом на различные ограничения, которые вводят другие государства.

Инновации — одно из важнейших направлений в этой области, подчеркнул президент.

В текущий момент государства не могут долго оставаться монополистом в технологиях, сказал Путин. По этой причине властям необходимо работать со всеми участниками рынка, но стремиться укреплять свой суверенитет в научной сфере, уточнил он.

Российский президент напомнил, что государства в прошлом не смогли сохранить монополию на динамит, порох и даже ядерное оружие.

«Ясно, что по некоторым направлениям есть лидеры, которые от нас стараются как-то подзакрыться. Современный мир не такой, чтобы это можно (было. — Ред.) сделать на раз-два», — резюмировал Путин.

Ранее в этот день глава государства заявил о том, что в России разработают программу, способствующую поддержке научной деятельности. Она будет действовать на ближайшие 10 лет.

В августе в интервью «Известиям» министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, что в стране может появиться система, которая объединит информацию о грантах, которые были получены на то или иное исследование. В планах — консолидировать все средства на науку в стране в рамках одной новой программы научно-технологического развития, которая сейчас разрабатывается.

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