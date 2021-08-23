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В Минобрнауки задумались над общероссийской системой учета грантов

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В России может появится система, которая объединит информацию о грантах, которые были получены на то или иное исследование. О создании такой базы задумались в министерстве науки и высшего образования, рассказал в интервью «Известиям» глава ведомства Валерий Фальков.

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«Мы себе такую задачу ставим. Хотим поместить на одну карту всех российских исследователей, чтобы понимать, чем они занимаются в разных городах, скажем, по смежной тематике или по одинаковой. С какой эффективностью они это делают, какой это дает результат. Но наша цель не фискальная. Мы хотим с помощью этой государственной программы создать более комфортные условия для исследовательской деятельности и сделать науку привлекательной для молодежи», — отметил министр.

Он добавил, что в планах — консолидировать все средства на науку в стране в рамках одной новой программы научно-технологического развития, которая сейчас разрабатывается.

«Мы хотим видеть цепочку от идеи до результата, понимая, где и как финансируются исследования и разработки», — подчеркнул Валерий Фальков.

Отслеживание цепочки нужно для того, чтобы видеть, приводят ли те или иные исследования к практическому результату или они задумывались ради научной статьи, пояснил он.

«От науки прежде всего ждут практический результат, — отметил министр. — Тот самый условный iPhone. То, что можно взять, чем можно воспользоваться. Новые материалы, самолеты, автомобили, вакцины, препараты».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Главная проблема российского образования — это мотивация»

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