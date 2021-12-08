Автомобиль провалился под лед в Омской области

Легковой автомобиль провалился под лед реки Иртыш в Омской области. Водитель успел покинуть салон тонущей машины.

Инцидент произошел 8 декабря около деревни Бородинка. Водитель автомобиля выехал на лед и провалился. Помощь автомобилисту не потребовалась, он самостоятельно покинул салон. Об этом пишет ИА «Город55».

В МЧС уточнили, что рядом с рекой установлены предупреждающие знаки. Водитель их проигнорировал.

На текущий момент в Омской области нет открытых ледовых переправ. Передвижение по замерзающим рекам опасно для жизни.

В Хабаровском крае под лед провалился груженный продуктами снегоболотоход. Грузовое транспортное средство обнаружили сотрудники ГИМС во время патрулирования. Толщина льда в месте провала составила всего 10 см.