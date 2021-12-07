Груженный продуктами автомобиль ушел под лед в Хабаровском крае

На реке Амур у Николаевска-на-Амуре под лед провалился снегоболотоход «Кержак». Его обнаружили во время патрулирования инспекторы ГИМС. Грузовой автомобиль перевозил продукты.

Глава инспекторского отделения ГИМЧ по городу Роман Сопун рассказал ИА AmurMedia, что это произошло в 500 м от берега. Глубина в этом месте около 1 м, а толщина льда — всего около 10 см. В результате происшествия никто не пострадал.

Агентство отмечает, что это несанкционированное место передвижения техники. Здесь установлены аншлаги, информирующие о запрете выезда на лед.

В этот же день под лед провалились два человека. Одного спасли, второй пропал без вести. Инцидент произошел также у Николаевска-на-Амуре в районе дамбы ТЭЦ.

6 декабря сообщалось, что под лед реки Печоры в Троицко-Печорском районе Коми провалился снегоход. Водитель успел спрыгнуть с транспортного средства и не оказался в воде.