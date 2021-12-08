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На Украине предложили разрешить 16-летним вступать в партии и избираться мэрами

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Законопроект, предусматривающий для украинцев с 16 лет право быть избранными в органы местной власти, а также вступать в партии, зарегистрирован в Верховной раде Украины. Об этом 8 декабря сообщил сайт «Страна.ua».

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Как следует из документа, 16-летние подростки смогут баллотироваться на местных выборах в качестве кандидата в депутаты, а также претендовать на должность мэра города, главы села или поселка. С 16 лет украинцы смогут быть членами партий, подписываться под электронными петициями к местной власти, учреждать общественные организации.

С инициативой выступила группа парламентариев. В нее вошли представители фракции «Голос», «Слуга народа» и депутатской группы «Доверие». Они ссылаются на резолюцию Конгресса местных и региональных властей Совета Европы 2015 года. Как следует из документа, снижение возрастного ценза до 16 лет в долгосрочной перспективе будет оказывать положительное влияние на явку на выборах.

Также депутаты упомянули Австрию, где голосовать на выборах могут 16-летние граждане, и Германию, где в отдельных землях голосуют подростки.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев изучает возможность участия компаний Microsoft и Apple в проведении онлайн-выборов. Вопрос онлайн-голосования находится в ведении украинского министерства цифровой трансформации.

10 сентября он сказал, что не жалеет о вступлении в должность главы государства. Зеленский также подчеркнул, что президентство стало для него вызовом. Он выразил надежду на то, что граждане будут уважать его после ухода с поста.

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