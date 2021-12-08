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Сергунина поблагодарила IT-специалистов за развитие цифровой экосистемы Москвы

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина поздравила столичных IT-специалистов с победой в «Премии Рунета 2021» в нескольких номинациях. Она поблагодарила их за вклад в развитие цифровой экосистемы города.

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Так, столичные проекты удостоились премии сразу в пяти номинациях. Они были отмечены в категориях «Государство и общество», «Креативные индустрии», «Развитие внутреннего туризма» и др. Среди лауреатов — цифровая экосистема Москвы, сервис краткосрочной аренды городских пространств «Вместе с культурой», туристический сервис Russpass и портал Discovermoscow.com.

Как отметила Сергунина, высокий уровень цифровизации города обеспечил новый стандарт качества жизни. Сейчас в ежедневных делах горожанам помогает более 380 полезных цифровых услуг и сервисов.

«Портал мэра и правительства Москвы mos.ru, платформы «Электронный дом», «Наш город», удобные мобильные приложения — каждый городской проект призван максимально упростить для москвичей решение бытовых задач и освободить время на то, что действительно для них важно. Хочу поблагодарить всех специалистов, кто создает и развивает столичные сервисы. Постоянное совершенствование такой мощной цифровой экосистемы — большой труд. Поздравляю вас с заслуженной наградой!» — подчеркнула она.

Лауреатом премии в номинации «Государство и общество» стал проект «Цифровая экосистема Москвы. Город как сервис». В основе проекта — комплекс технологичных решений и полезных инструментов для каждого жителя столицы. С их помощью можно записаться к врачу или на вакцинацию, записать ребенка в творческий кружок или спортивную секцию, подать заявку на субсидию для бизнеса. На городском портале mos.ru, где аккумулированы онлайн-услуги и сервисы, зарегистрированы 14,4 млн человек. Создав учетную запись Mos.ID, горожане могут получить доступ более чем к 150 ресурсам — порталам и мобильным приложениям, включая не только городские, но и популярные частные площадки.

Церемония награждения «Премии Рунета 2021» состоялась 7 декабря в Москве. Награду вручили в девяти основных и четырех специальных номинациях, а также в народном голосовании в категориях «Кто», «Что» и «Где». Всего было подано 1097 заявок, победителями стали 54 организации и лица.

«Премия Рунета» — ежегодная награда лучшим компаниям, проектам и приложениям русскоязычного интернета. Главным нововведением в этом году стало то, что одного из победителей в каждой из основных и спецноминаций определил искусственный интеллект.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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