Объявлены лауреаты «Премии Рунета 2021»

18-я торжественная церемония награждения национальной премией за выдающийся вклад в развитие российского сегмента Интернета «Премия Рунета 2021» прошла 7 декабря в Москве, награду вручили в девяти основных и четырех специальных номинациях, а также в народном голосовании в категориях «Кто», «Что» и «Где».

Всего было подано 1097 заявок, победителями стали 54 организаций и лиц.

Так, в номинации «Развитие внутреннего туризма» победил проект Oh My Град — выходящий на YouTube-канале GLEB MAMONOV документальный сериал о «градообразующих» людях, меняющих облик своих городов. Героями сериала стали Светлана Нигматуллина, гид на инвалидной коляске, организующая отдых в Калининграде для людей с ограниченными возможностями здоровья, Заур Цохолов, возродивший уникальное село в Дагестане, и горный инженер Михаил Цыганко, основавший музей камней.

Награду получали автор и ведущий проекта Глеб Мамонов, генеральный продюсер Анастасия Кацубо и исполнительный продюсер Глеб Иванов.

«Наши герои — простые люди, не занимающие высокие посты, не стремящиеся переехать в Москву или уехать за границу. Они любят свой город, хотят здесь жить, растить детей и помогают своему краю становиться лучше. Я считаю, именно они — герои нашего времени, и нам очень приятно получить премию Рунета как признание важности и нашей работы, и деятельности наших героев», — рассказал Мамонов.

Премия Рунета — ежегодная награда лучшим компаниям, проектам и приложениям русскоязычного интернета. Главным нововведением в этом году стало то, что одного из победителей в каждой из основных и спецноминаций определил искусственный интеллект.