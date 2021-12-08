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Шушкевич раскрыл подробности принятия решения о роспуске СССР
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Шушкевич раскрыл подробности принятия решения о роспуске СССР

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Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич раскрыл подробности того, как было принято решение о роспуске СССР.

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В беседе с Lenta.Ru 8 декабря Шушкевич рассказал, что высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик (РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР), собравшиеся 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще, изначально не собирались принимать решение о выходе из СССР.

По его словам, представители Белоруссии намеревались убедить президента РСФСР Бориса Ельцина оказать более серьезную помощь стране с нефтью и газом. Однако санкционировать решение Ельцина должен был президент СССР Михаил Горбачев.

«Мы вроде бы хотим, чтобы Горбачев нам не мешал, но опять должны его поддержать, чтобы он нам помог», — сказал Шушкевич.

Он отметил, что в тот момент появилась фраза «СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование». Ее предложил тогда зампред правительства России Геннадий Бурбулис.

«Мы задумались над тем, кто мы есть на самом деле и какие политические силы представляем. Тогда мы поняли, что именно мы можем всё изменить. Потому что были представителями трех республик, которые создали Советский Союз в 1922 году», — отметил Шушкевич.

Политик высказал мнение, что присутствовавшие на встречи представители трех советских республик — основателей Советского Союза являлись легитимной структурой для принятия решения о роспуске СССР. Он пояснил, что Закавказская СФСР была четвертой республикой, подписавшей Договор об образовании СССР 29 декабря 1922 года, однако к тому моменту она распалась, не оставив правопреемника.

Ранее в декабре последний пресс-секретарь президента Советского Союза Андрей Грачев выпустил во Франции книгу «Последний день СССР» (Le jour ou l'URSS a disparu), в которой рассказал об упущенной возможности сохранить СССР. По его словам, адаптация Советского Союза за годы перестройки к демократическим реалиям могла бы спасти его от развала.

Он отметил, что экс-президент СССР Михаил Горбачев считает событиями-разрушителями страны путч в августе 1991 года в Москве и встреча в Беловежской пуще тех президентов, которые взяли на себя ответственность за роспуск страны.

8 декабря 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили в резиденции «Вискули» Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать. Вскоре Горбачев сложил свои полномочия.

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