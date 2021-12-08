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Лоукостер S7 Citrus будет базироваться в Казани и Омске

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Новый российский лоукостер Citrus от авиакомпании S7 Airlines будет базироваться в Казани и Омске. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе S7.

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«Новый бюджетный перевозчик холдинга S7 Group определился с первыми городами базирования своих воздушных судов. Базовыми для Citrus станут аэропорты Казани и Омска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Citrus уже начал формировать экипажи и приступил к набору пилотов и бортпроводников для выполнения рейсов из Казани и Омска.

О запуске собственного лоукостера S7 объявила в конце июля. Первые полеты намечены на лето 2022 года. Рейсы будут выполняться на самолетах А320 neo.

Планируется, что продажи билетов будут открыты с 1 апреля 2022 года. Сетка маршрутов находится в стадии разработки, от нее будет зависеть стоимость билетов.

О подобных планах S7 Airlines стало известно в мае. Тогда заместитель главы S7 Group по развитию корпоративных технологий Руслан Верещагин рассказал, что группа хорошо изучила опыт зарубежных компаний и понимает, с кем имеет дело на российском рынке в лице своих партнеров — авиакомпании «Победа».

S7 Airlines входит в рейтинг 100 лучших авиакомпаний мира и занимает третье место в Восточной Европе в авторитетном международном рейтинге Skytrax. В 2020 году авиаперевозчик вошел в топ-50 самых привлекательных работодателей России по версии Forbes.

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