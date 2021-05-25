В S7 заявили о возможности запуска собственного лоукостера

Российская авиакомпания S7 Airlines работает над запуском собственного лоукостера, но окончательного решения, подтверждающего его запуск, пока не принято. Об этом заявил «Известиям» заместитель главы S7 Group по развитию корпоративных технологий Руслан Верещагин на панельной дискуссии в рамках форума Digital Aviation & Travel 2021 во вторник, 25 мая.

«Мы такую возможность рассматриваем достаточно серьезно, прорабатываем внутри себя различные кейсы реализации этой модели в рамках отдельного перевозчика, — сказал Верещагин.

Он отметил, что группа хорошо изучила опыт зарубежных компаний и понимает, с кем имеет дело на российском рынке в лице своих партнеров — авиакомпании «Победа».

«Безусловно, мы бы хотели развивать модель именно low-cost (низкие издержки), не low-price (низкие цены). Все-таки многие российские авиакомпании — это скорее low-price, нежели low-cost», — добавил он.

Он подчеркнул, что группа видит «суперэффективный» лоукостер «с минимальным набором расходов», который будет небольшой на первом этапе, так как этот будет эксперимент, пилот. По его словам, дальше планируется ориентироваться по ситуации.

«Это то, как мы видим это в теории. На практике будет видно уже в ближайшие девять месяцев, когда перевозчик будет определяться, будут появляться отдельные системы, выстраиваться процессы», — рассказал он.

Верещагин считает, что у компании «все получится», потому как плохих экспериментов в S7 было на на его памяти не так много.

В январе «Известия» сообщали, что в России планируется создать новые авиакомпании-лоукостеры, которые могут базироваться в аэропортах подмосковного Жуковского, Челябинска и Калининграда. Поручение о проработке этого вопроса дал министр транспорта Виталий Савельев, а руководитель Росавиации Александр Нерадько попросил авиакомпании подготовить предложения и наработки.

В апреле Савельев заявил журналистам, что создание второго лоукостера в России может начаться в 2022 году.

S7 Airlines входит в рейтинг 100 лучших авиакомпаний мира и занимает третье место в Восточной Европе в авторитетном международном рейтинге Skytrax. В 2020 году авиаперевозчик вошел в топ-50 самых привлекательных работодателей России по версии Forbes.

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») запустили в конце 2014 года. Он стал преемником перевозчика «Добролет», который запустили в июне того же года, но в августе он прекратил полеты под давлением санкций Евросоюза.

В июле 2020 года «Победу» признали единственной авиакомпанией Европы, нарастившей пассажиропоток, отмечал один из ведущих мировых аналитических центров CAPA (Centre for Aviation). В декабре того же года авторитетный американский отраслевой журнал Aviation Week включил лоукостер в пятерку самых быстрорастущих авиакомпаний мира.