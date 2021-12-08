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Google назвала самые популярные запросы россиян за 2021 год

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Google определила самые частые запросы пользователей из России за 2021 год. Об этом 8 декабря написали в блоге российского офиса компании.

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Так, в число самых популярных в категорий «Что такое» попали «симпл-димпл», «митинг», «поп ит», «формалин», Clubhouse, «дружба», «феменизм», «эквайринг» и «ПЦР-тест».

Наиболее знаковыми событиями года, которыми интересовались в РФ, оказались чемпионат Европы по футболу, Олимпиада в Токио, «Евровидение-2021», чемпионат мира по хоккею 2021, учреждение Дня отца, конфликт в Афганистане, стрельба в Казани, выборы в Государственную думу, блокировка Суэцкого канала и масштабный сбой в работе социальных сетей.

Культурными мероприятиями, получившими больше всего запросов, стали выставки «Мир тела», М.А. Врубеля и «Я, Энди Уорхол».

Среди отечественных сериалов наибольший интерес россиян вызвали «Ивановы Ивановы», «Трудные подростки» и «Миллионер с Рублевки», а среди книг — «Угрюм-река» Вячеслава Шишкова, «Дюна» Фрэнка Герберта, и манга «Убить Сталкера» от корейского автора Куги.

Ранее в тот же день самые обсуждаемые события года назвала социальная сеть «Одноклассники». Самой популярной темой для дискуссий стал коронавирус, в том числе вакцинация и введение QR-кодов. Также пользователи соцсети чаще всего обсуждали выборы в Государственную думу РФ, лесные пожары в России, суд над Алексеем Навальным, акции протеста и летнюю Олимпиаду в Токио.

Одной из популярных тем в «ОК» стали космические путешествия: старт ракеты New Shepard с Джеффом Безосом на борту, полет в космос Ричарда Брэнсона и съемки фильма на МКС с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым.

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