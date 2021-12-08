Британский врач Ллойд назвал сыпь необычным симптомом у заразившихся «Омикрон»-штаммом детей

У детей, заболевших штаммом коронавируса «Омикрон», может проявляться необычный симптом. Об этом 7 декабря рассказал британский врач Дэвид Ллойд в эфире телеканала Sky News.

Он подчеркнул, что у детей и взрослых симптомы различны. Так, по словам врача, «до 15% детей с «Омикроном» сталкиваются с сыпью, необычной сыпью». Помимо сыпи могут также проявиться усталость, головная боль и потеря аппетита.

Ллойд заметил, что врачи узнают все больше о новом варианте коронавируса, и выразил надежду, что этот штамм окажется менее «смертоносным», чем «Дельта», уточняет «Газета.Ru».

8 декабря доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал «Известиям», что «Омикрон» может в два-три раза быстрее вызывать пневмонию в сравнении с ранее известными вариантами SARS-CoV-2. При инфицировании прежними вариантами коронавируса от момента заражения до пневмонии проходило до 10–11 дней, а сейчас этот период сократился до 3–5 дней, пояснил вирусолог.

Ранее, 7 декабря, вирусолог Петр Чумаков заявил, что штамм «Омикрон» менее патогенный, но при этом одновременно и более заразный, что тоже хорошо. Он допустил, что природа создала «живую вакцину» против коронавируса. По его словам, люди, которые перенесут этот штамм, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.