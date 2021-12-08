Новую схему транспортную обслуживания презентовали в Благовещенске

В Благовещенске представили вторую часть комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения (КСОТ), разработанной ООО «Строй Инвест Проект». На встрече с заммэра Максимом Ноженкиным представители фирмы рассказали, как может выглядеть маршрутная городская сеть после обновления, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам директора по развитию корпорации Евгения Литвина, специалисты провели обследование транспортной подвижности, пассажиропотоков, социсследование. Полученные данные вместе с социально-экономическими данными и прогнозами были заложены в математическую модель.

«В ней видно, как распределяются пассажиропотоки, и в частности, выявлены определенные улицы, где пассажиропоток больше провозной способности и наоборот», — объяснил Литвин.

Так, схемы большинства автобусных маршрутов планируется оставить прежними, изменится интервал движения и вместимость автобусов. Кроме того, маршруты будут заходить к новой, еще пока строящейся школе в микрорайоне, в район «Лазурного берега», к новому ФОКу, пишет Амурская служба новостей.

«Новая схема движения автобусов учитывает в том числе появление новых жилых микрорайонов в городе, строительство социальных объектов, пожелания горожан и концентрацию пассажиропотоков. Вообще, разработка такой документации как КСОТ — обязательное условие при проведении транспортной реформы, начинать нужно именно с нее. Благовещенск — пока первый и единственный город на Дальнем Востоке, разработавший новую автобусную схему», — прокомментировал заммэра.

Кроме того, по инициативе главы города Олега Имамеева планируется создать сеть велодорожек. Уже разработано несколько вариантов, один из которых предполагает объединение существующих велотрасс через улицу Мухина.

Предложенную схему сейчас изучают сотрудники администрации. При необходимости КСОТ будет направлена на доработку и уточнение.

В 2022 году на основе комплексной схемы в Благовещенске сформируют новую маршрутную сеть. После этого будут проведены конкурсы на обслуживание маршрутов.