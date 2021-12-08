В Европе оценили переговоры президентов России и США, сообщает телеканал «Известия».

МИД Австрии называет диалог двух лидеров важным и своевременным шагом в тревожной обстановке.

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется на снижение напряженности в отношениях с Россией. Он считает эту встречу в формате видеоконференции попыткой вернуться к координации усилий в разрешении украинского конфликта.

По мнению Макрона, лидерам предстоит подумать и над форматом диалога России и НАТО, чтобы вовремя нейтрализовать возникающие противоречия.

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