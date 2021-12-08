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В России планируют строить школы и детсады из дерева

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В России планируют строить школы, детсады, медучреждения и другие социальные объекты с использованием несущих деревянных конструкций. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос Минсельхозу и Минстрою при участии «Дом.РФ». Копия документа есть в распоряжении «Известий».

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В том числе предполагается использовать типовые проекты зданий и использованием деревянных конструкций из числа финалистов всероссийского конкурса, следует из поручения вице-премьера. Конкурс провел фонд «Дом.РФ» по поручению правительства совместно с Минпромторгом и Минстроем. Были разработаны типовые проекты школ, детсадов, медучреждений.

По словам заместителя генерального директора фонда «Дом.РФ» Антона Финогенова, строительство зданий из деревянных конструкций способствует созданию более экологически благоприятной среды и снижению углеродного следа. Сейчас деревянные здания могут иметь очень высокую степень защиты от пожаров, подчеркнул он.

Как сообщила «Известиям» Виктория Абрамченко, выбор лучших технологий и проектов с применением деревянных конструкций для развития сельских территорий при поддержке со стороны федерального центра произведет мультипликативный эффект.

«С одной стороны, это подготовка современных решений, улучшение качественных характеристик при строительстве объектов на сельских территориях, с другой — серьезный стимул для развития нашего лесопромышленного комплекса, особенно в момент реализации новой лесной политики и развития глубокой переработки внутри страны», — сказала вице-премьер.

Согласно предварительным оценкам, за счет применения деревянных конструкций можно удешевить строительство до 15%, сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Эко в дом: в России планируют строить школы и детсады из дерева

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