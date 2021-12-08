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Нуланд рассказала о переговорах США и РФ по контролю над вооружениями

Нуланд: США и РФ находятся на начальной стадии переговоров по контролю над вооружениями
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Россия и США на данный момент находятся на начальной стадии переговоров по контролю над вооружениями в связи с современными российскими разработками. Об этом 7 декабря рассказала замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

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По ее словам, Россия продолжает «создавать современные виды вооружений, такие как гиперзвуковые, которые находятся за рамками любого режима контроля над вооружениями».

«Мы все еще находимся на начальной стадии в попытке вернуться к контролю над вооружениями, чтобы попытаться уменьшить угрозу от этого оружия», — сказала Нуланд на слушаниях, посвященных отношениям между Вашингтоном и Москвой.

По ее словам, Россия «продолжает создавать все больше систем средней дальности и ядерные средства малой дальности». Замгоссекретаря полагает, что РФ пытается конкурировать с США «в наращивании своих обычных сил дальнего действия».

1 октября научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович заявил, что создание российско-американских рабочих групп по стратегической стабильности — символическая «вершина айсберга», главный приоритет в том, чтобы определить предмет переговоров.

30 сентября Россия и США провели в Женеве вторые консультации по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИДа Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря Уэнди Шерман. Стороны договорились создать две рабочие группы: 1. По принципам и задачам будущего контроля над вооружениями; 2. По потенциалам и действиям, способным иметь стратегический эффект.

Как заявил журналистам по итогам консультаций Сергей Рябков, несмотря на множество расхождений, стороны готовы «двигать процесс дальше».

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