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Эксперт оценил консультации России и США по стратстабильности

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Создание российско-американских рабочих групп по стратегической стабильности — символическая «вершина айсберга», главный приоритет в том, чтобы определить предмет переговоров. Об этом «Известиям» заявил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

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«На нынешнем этапе ключевая задача, как мне представляется, — сблизить позиции по предмету переговоров, — пояснил «Известиям» эксперт. — Приоритеты стран различаются. Хотя возможные развязки тоже есть: например, расширить охват в части ядерных арсеналов, акцентируя внимание на развернутых боезарядах, и найти общие подходы по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе».

30 сентября Россия и США провели в Женеве вторые консультации по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИДа Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря Уэнди Шерман. Стороны договорились создать две рабочие группы: 1. По принципам и задачам будущего контроля над вооружениями; 2. По потенциалам и действиям, способным иметь стратегический эффект.

Как заявил журналистам по итогам консультаций Сергей Рябков, несмотря на множество расхождений, стороны готовы «двигать процесс дальше». «Его постепенное структурирование, с одной стороны, само по себе является признаком такого ответственного подхода, а с другой стороны, позволит нам точнее определить пределы возможного и попробовать хотя бы постепенно расширять точки соприкосновения, которых пока крайне мало», — подчеркнул дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стратмобильность: о чем договорились Россия и США на встрече в Женеве

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