Каникулы для заемщиков с потребкредитами хотят сделать постоянными

Заемщик, имеющий потребкредит на срок не менее двух лет и попавший в тяжелую жизненную ситуацию, сможет обратиться в банк для получения отсрочки платежей на три месяца. Это предусмотрено поправками (есть у «Известий») к закону «О потребкредите…», которые разработала рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ.

Введение постоянного механизма кредитных каникул для потребкредитов, — главная новелла документа, который рассматривался на заседании совета в ноябре.

Механизм каникул для россиян с потребкредитами заработал в апреле прошлого года в разгар локдауна. Заемщики, которые заразились коронавирусом или потеряли доход в связи с ограничительными мерами, могли подать заявку на полугодовую отсрочку выплат. Фактически в сложный момент на людей, которые прибегли к необеспеченным заимствованиям, распространился механизм ипотечных каникул (действует с 2019 года на постоянной основе). Но в отличие от ипотечников для заемщиков с необеспеченными кредитами послабления оказались временными — заявки принимались только до 30 сентября 2020-го, то есть действие последних отсрочек закончилось в марте этого года.

Законопроект, который разработала рабочая группа, предусматривает перевод механизма каникул по потребкредитам на постоянную основу. В отличие от ипотеки, для которой предусматривается отсрочка платежа на шесть месяцев, в случае с так называемыми заимствованиями наличными предлагается срок в три месяца. Впрочем, как указывается в документе, правительство может принять решение об увеличении длительности льготного периода и в этом случае до шести месяцев.

Кроме того, в отношении потребкредитов претендовать на льготу могут заемщики с кредитами на срок не менее двух лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации, не находятся в процедуре банкротства и не обращались за льготой ранее.

Важное изменение, которое представлено в законопроекте, — подать заявку на получение льготы через портал «Госуслуги». В текущей редакции в случае, если заемщик не может лично посетить кредитную организацию, то может направить заявление по почте заказным письмом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Из далека долги: что вошло в законопроект о каникулах для потребкредитов