Прямой эфир
Происшествия
В Ингушетии обстреляли автобус с детьми и избили водителя
Экономика
Россия обогнала Швецарию по экспорту шоколада и вошла в 10 экспортеров мира
Мир
США заявили о приостановке СП-2 в случае вторжения РФ на Украину
Мир
Меркель впервые за 11 лет не вошла в список самых влиятельных женщин
Мир
Путин и Байден на переговорах не обсуждали возможность личной встречи
Общество
В квартире и машине подозреваемого в стрельбе в МФЦ прошли обыски
Мир
Байден пообещал Путину обсудить с НАТО тему непродвижения альянса на восток
Экономика
Каникулы для заемщиков с потребкредитами хотят сделать постоянными
Наука
«Омикрон» может вызывать пневмонию в разы быстрее других вариантов
Мир
Путин указал Байдену на попытки Киева усилить наступление на русский язык

Каникулы для заемщиков с потребкредитами хотят сделать постоянными

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заемщик, имеющий потребкредит на срок не менее двух лет и попавший в тяжелую жизненную ситуацию, сможет обратиться в банк для получения отсрочки платежей на три месяца. Это предусмотрено поправками (есть у «Известий») к закону «О потребкредите…», которые разработала рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ.

Введение постоянного механизма кредитных каникул для потребкредитов, — главная новелла документа, который рассматривался на заседании совета в ноябре.

Долг отсрочкой красен: кредитные каникулы могут сделать постоянными
Центробанк и депутаты готовы обсудить такое предложение экспертного сообщества

Механизм каникул для россиян с потребкредитами заработал в апреле прошлого года в разгар локдауна. Заемщики, которые заразились коронавирусом или потеряли доход в связи с ограничительными мерами, могли подать заявку на полугодовую отсрочку выплат. Фактически в сложный момент на людей, которые прибегли к необеспеченным заимствованиям, распространился механизм ипотечных каникул (действует с 2019 года на постоянной основе). Но в отличие от ипотечников для заемщиков с необеспеченными кредитами послабления оказались временными — заявки принимались только до 30 сентября 2020-го, то есть действие последних отсрочек закончилось в марте этого года.

Законопроект, который разработала рабочая группа, предусматривает перевод механизма каникул по потребкредитам на постоянную основу. В отличие от ипотеки, для которой предусматривается отсрочка платежа на шесть месяцев, в случае с так называемыми заимствованиями наличными предлагается срок в три месяца. Впрочем, как указывается в документе, правительство может принять решение об увеличении длительности льготного периода и в этом случае до шести месяцев.

Кроме того, в отношении потребкредитов претендовать на льготу могут заемщики с кредитами на срок не менее двух лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации, не находятся в процедуре банкротства и не обращались за льготой ранее.

Важное изменение, которое представлено в законопроекте, — подать заявку на получение льготы через портал «Госуслуги». В текущей редакции в случае, если заемщик не может лично посетить кредитную организацию, то может направить заявление по почте заказным письмом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Из далека долги: что вошло в законопроект о каникулах для потребкредитов

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021