Срок действия ПЦР-теста сокращен до 48 часов

Срок действия ПЦР-теста в России сокращен с 72 до 48 часов. Постановление главы Роспотребнадзора опубликовано на портале правовой информации. О нововведениях было объявлено на заседании оперштаба 30 ноября. Срок действия тестов сократили из-за нового штамма коронавируса, сообщает телеканал «Известия». «Омикрон» дает положительные результаты в пробах на вторые сутки. В России подтверждены два случая заражения новым вариантом вируса.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.