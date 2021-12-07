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Суд арестовал экс-главу администрации Всеволожского района Ленобласти

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Бывший глава администрации Всеволожского района Ленинградской области Александр Соболенко был арестован судом по делу о растрате. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщил СК РФ на своем сайте.

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«Ранее ему предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о растрате (ч.4 ст. 160 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по результатам рассмотрения заявления граждан, обратившихся на личный прием к Председателю СК России А.И. Бастрыкину», — сказано в сообщении.

Следствие установило, что в период 2012–2013 годов Соболенко на основании обращения председателя СНТ «Осинка» вынес ряд постановлений о выделении земельного участка для расширения садоводства.

На основании данных документов участок площадью 19,9 га был поставлен на кадастровый учет в Росреестре. Позже между СНТ и администрацией муниципального образования был заключен договор его аренды, который предполагал последующую передачу части участков льготникам, среди них — многодетные семьи.

В СК считают, что с целью растраты вверенного имущества Соболенко вынес постановление о расторжении данного договора. Ущерб оценивается более чем в 121 млн рублей.

1 декабря стало известно, что в Челябинской области сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-мэра Магнитогорска Валерия Измалкова.

Как сообщили в региональном управлении СК, в период с 2015-го по 2016 год подозреваемый получил от некоего предпринимателя взятку в размере более 1,5 млн рублей за передачу в аренду земельных участков на территории города.

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