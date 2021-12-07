Прямой эфир
Мир
Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи
Общество
Попова сочла преждевременными разговоры о снятии ограничений по COVID-19
Общество
В ГД оценили подготовку предложений о компенсации инфляции для пенсионеров
Общество
В Совфеде оценили инициативу ограничить продажу алкоголя на Новый год
Общество
Роспотребнадор сократил срок действия ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов
Общество
Тела еще 13 погибших в аварии на шахте «Листвяжной» подняли на поверхность
Мир
В Госдуме оценили дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине
Мир
Суд на Украине утвердил ходатайство о задержании Поклонской
Мир
В Швеции уличили США и НАТО во лжи о «российской угрозе»
Общество
Полицейский рассказал о задержании стрелявшего в московском МФЦ

Полицейский рассказал о задержании стрелявшего в московском МФЦ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейский Георгий Домалаев, задержавший открывшего стрельбу в московском МФЦ злоумышленника, рассказал, что в момент инцидента находился на рабочем месте.

«Я был на рабочем месте. Услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки. Я выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону выхода МФЦ», — отметил Домалаев.

По его словам, злоумышленник при задержании оказал сопротивление. При этом у него были обнаружены нож и огнестрельное оружие. Момент погони запечатлели камеры.

Стрельба произошла во вторник, 7 декабря. В результате происшествия погибли два человека, еще четверо пострадали. По предварительным данным, нападавший — 45-летний Сергей Глазов. Как рассказали очевидцы, мужчина вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

Стой, проверять буду: в РФ готовятся ввести цифровой учет оружия и патронов
Госдума оперативно примет нормы по ужесточению контроля за огнестрельными средствами

По данным «Известий», злоумышленник устроил скандал после того, как его попросили надеть маску на входе. После этого он достал оружие и произвел несколько выстрелов. Мужчина попытался скрыться с места преступления, однако его задержал Домалаев.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить к государственной награде сотрудника полиции. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, смелые и решительные действия Домалаева позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить других жертв.

В настоящее время в отношении открывшего стрельбу возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование этого дела.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021