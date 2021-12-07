Полицейский рассказал о задержании стрелявшего в московском МФЦ

Полицейский Георгий Домалаев, задержавший открывшего стрельбу в московском МФЦ злоумышленника, рассказал, что в момент инцидента находился на рабочем месте.

«Я был на рабочем месте. Услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки. Я выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону выхода МФЦ», — отметил Домалаев.

По его словам, злоумышленник при задержании оказал сопротивление. При этом у него были обнаружены нож и огнестрельное оружие. Момент погони запечатлели камеры.

Стрельба произошла во вторник, 7 декабря. В результате происшествия погибли два человека, еще четверо пострадали. По предварительным данным, нападавший — 45-летний Сергей Глазов. Как рассказали очевидцы, мужчина вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

По данным «Известий», злоумышленник устроил скандал после того, как его попросили надеть маску на входе. После этого он достал оружие и произвел несколько выстрелов. Мужчина попытался скрыться с места преступления, однако его задержал Домалаев.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить к государственной награде сотрудника полиции. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, смелые и решительные действия Домалаева позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить других жертв.

В настоящее время в отношении открывшего стрельбу возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование этого дела.