И в подводу, и под воеводу: чем живет Псковский конный завод

Псковский конный завод выстоял после развала СССР, пережил девяностые и существует до сих пор благодаря маленькому, но стойкому коллективу. Работники после раздела земли получили паи, но не продали их и сохранили предприятие. Подробнее о жизни конезавода с вековой историей — в галерее «Известий»
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Фото: Анна и Николай Лосевы
Завод был создан в 1923 году на базе конной части имения графа Строганова в Волышово. Впоследствии он входил в пятерку лучших конных предприятий СССР. В 1950-1994 годы конезавод возглавляла зоотехник Анна Куницкая: для многих сотрудников все началось с нее, рассказывает начальник конюшни Людмила Яковлева
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Фото: Анна и Николай Лосевы
«Мы ее называли "Шахиня" или "Мама", потому что у нее для всех был и кнут, и пряник. Она никогда не давала в обиду ни своих лошадей, ни подчиненных», — говорит Людмила Яковлева (на фото)
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Фото: Анна и Николай Лосевы
По словам начкона, Анна Куницкая ради лошадей могла «позвонить в Москву, буквально матом выразиться, и люди сверху ее слушали». Если лошадь болела, например, около нее беспрерывно дежурили сотрудники завода
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Фото: Анна и Николай Лосевы
Такие порядки и сейчас на Псковском конезаводе, ведь большая часть коллектива прошла «школу» зоотехнолога Куницкой. Они уверены, что именно это позволяло им сохранить уникальное предприятие
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Фото: Анна и Николай Лосевы
Раньше в каждой конюшне работали по три конюха, бригадир, наездник и помощник наездника. Также была и отдельная маточная конюшня для разведения лошадей, в ней работали по шесть человек
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Фото: Анна и Николай Лосевы
Завод всегда «держал породу»: из жеребят отбирали самых лучших для разведения. Так ему удавалось выдавать лучших представителей породы — русских рысаков
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Фото: Анна и Николай Лосевы
Жеребец Отелло в 1973 году получил приз Дерби на Московском ипподроме, а Ольгин был признан лучшим жеребцом-производителем по качеству потомства XX столетия
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Фото: Анна и Николай Лосевы
До перестройки разведением русских рысаков занимались 27 конезаводов по стране. Это универсальная порода, которая подходят и для работы в полях, и для езды верхом
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Фото: Анна и Николай Лосевы
«Ее основоположник в России — Граф Орлов. Он вывел путём скрещивания и селекции орловского рысака. А русский рысак — последователь породы. Он более скоростной», — объясняет Людмила Яковлева
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Фото: Анна и Николай Лосевы
Конезавод до последнего возил рысаков на ипподромы, но средств на содержание лошадей не хватало. «Последний наш ипподром — Псковский, с него мы в последний раз забирали лошадей в 2003 году», — сетует Людмила Яковлева
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Фото: Анна и Николай Лосевы
Сейчас на предприятии живут 50 кобыл и четыре жеребца, вместе с молодняком — 90 лошадей. Молодых коней продают примерно за 50 тыс. рублей — это недорого. Живет предприятие также за счет финансовой поддержки от руководства Псковской области
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Фото: Анна и Николай Лосевы
К коллективу все чаще примыкают молодые «конники». В их числе — Ксения, которая работает на заводе больше года. Она с детства занималась конным спортом, а со своей лошадью пришла в Волышово из Карелии. Сейчас у нее здесь дом и две лошади
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Фото: Анна и Николай Лосевы
Ирина работает волонтером на конезаводе. Она долго искала место, где смогла бы заниматься лошадьми. Ради того, чтобы мечта сбылась, она переехала поближе к предприятию из города с семьей
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Фото: Анна и Николай Лосевы
А вот работа одно из опытнейших сотрудников Псковского завода — Инны Чернышевой. Она работает на предприятии 30 лет. На фото — уздечка ручной работы
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Фото: Анна и Николай Лосевы
Инна Чернышева (на фото) пришла работать на конезавод сразу после школы, сейчас она — главная по участку. «Однажды только уходила в путешествие — на два года в крестный ход, а так все здесь», — рассказывает она
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Фото: Анна и Николай Лосевы
По словам Инны Чернышевой, работы так много, что иногда и «времени поговорить с лошадьми не остается». Однако все сотрудники ради них «костьми лягут», чтобы им было лучше. На фото сотрудники конезавода ведут жеребенка в отдельный денник
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Фото: Анна и Николай Лосевы
По словам начкона, люди активнее стали покупать жеребцов для прогулок и дрессировки. «У многих появился интерес к лошадям уже не как к рабочей силе, а как к чему-то красивому», — отмечает она
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Фото: Анна и Николай Лосевы
Почти 20 лет Псковский конезавод не ездит на ипподромы, но породу до сих пор «держит» за счет связей. Некоторые наездники обменивают племенных меринов на молодых жеребцов, что позволяет заводу поддерживать породу
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Фото: Анна и Николай Лосевы
Местная жительница Ольга, которая живет около конезавода, говорит, что всё по соседству с ним пропитано духом предприятия: «Здесь каждый школьник с детства знает, что русская рысистая порода — и в подводу, и под воеводу»
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Фото: Анна и Николай Лосевы
На фото — покупатели, которые приехали на Псковской конезавод в Волышово из-под Великих Лук. Они собираются вырастить жеребенка для себя, чтобы впоследствии отправляться в конные прогулки на собственном коне
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Фото: Анна и Николай Лосевы
Несмотря на все старания по разведению жеребцов, их продажу и поддержку от властей региона, основной источник средств к существованию — доходы своего молочного производства. На фото: новоиспеченный владелец жеребенка забирает его на коневозе
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Фото: Анна и Николай Лосевы
Директор предприятия Виктор Иванов признается, что завод иногда и вовсе работает в минус. Однако он ни за что не позволит, чтобы он закрылся: а то ему, ученику Анны Куницкой, «будет страшно на том свете ей в глаза посмотреть»
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